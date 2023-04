Tirs mortels quartier Monclar à Avignon : les trois mineurs mis en examen et écroués

Les trois mineurs interpellés après les tirs à la kalashnikov sur un point de deal du quartier Monclar à Avignon ont été mis en examen et écroués ce lundi. Cette expédition punitive , menée le dimanche 9 avril au soir par plusieurs individus circulant à scooter, s'est soldée par la mort d'un homme d'une trentaine d'années. Un autre homme a également été blessé aux jambes et transporté à l'hôpital.

ⓘ Publicité

Les trois jeunes hommes, âgés de 16 et 17 ans, ont été entendus par les enquêteurs pendant 96 heures, la durée maximale pour une garde à vue dans ce type d'affaires. Ils ont nié les faits mais ils sont mis en examen et écroués pour meurtre et pour tentative de meurtre en bande organisée, pour association de malfaiteurs et pour destruction de bien par moyen dangereux puisque les scooters utilisés ont été retrouvés incendiés.

Les trois jeunes avaient été interpellés quatre jours après les faits, jeudi 13 avril, l'un à Avignon et les deux autres dans les un centre éducatif de formation professionnelle des Hautes-Alpes. Ils étaient déjà connus de la police et de la justice pour des affaires liées au trafic de drogue. Tous les trois sont originaires du quartier de la Reine Jeanne à Avignon, quartier rival de celui de Monclar dans le trafic de stupéfiants.