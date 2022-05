Tirs mortels sur le Pont-Neuf à Paris : manifestations de syndicats policiers dans une quarantaine de villes

Plusieurs rassemblements sont organisés ce lundi devant des commissariats et tribunaux d'une quarantaine de villes en France. Trois syndicats de police protestent contre la mise en examen pour "homicide volontaire" du policier accusé d'avoir tué deux hommes sur le Pont-Neuf, à Paris.

À l'appel de plusieurs syndicats policiers, des rassemblements sont organisés ce lundi dans une quarantaine de villes pour protester contre la mise en examen pour "homicide volontaire" du policier accusé d'avoir tué deux hommes lors d'un contrôle de police sur le Pont-Neuf, le 24 avril dernier. Le plus gros rassemblement devrait se tenir à Paris à midi, sur la place Saint-Michel, qui se trouve à quelques centaines de mètres du Pont-Neuf.

Une "décision inadmissible"

De Lille à Marseille en passant par Strasbourg, le syndicat de gardiens de la paix Alliance, à l'origine de ces rassemblements, dénonce une "décision inadmissible". Il proteste contre la décision des juges qui retiennent la qualification d'"homicide volontaire", passible de 30 ans de prison à l'encontre de ce policier de 24 ans, placé sous contrôle judiciaire. Pour Alliance, cette décision de mettre en examen le policier vient "remettre en cause notre institution et nos policiers". Les syndicats d'officiers Synergie et Unsa-Police se sont joints à l'appel à manifester.

Dans la nuit du dimanche au lundi 25 avril, vers 23h45, le policier mis en cause a tiré une dizaine de fois sur une voiture à contre sens qui, selon le groupe de fonctionnaires présent, a foncé sur l'un des collègues. Les tirs ont touché mortellement le conducteur et son passager, blessant un troisième homme à l'arrière.

Les syndicats Alliance et Synergie appellent par ailleurs à mettre en place une "présomption de légitime défense" des policiers. L'Unsa-police choisi de son côté de ne pas "prendre des positions pouvant porter préjudice" au collègue mis en examen, rappelant qu'il est présumé innocent.