Titanic : le Chamoniard Paul-Henri Nargeolet serait à bord du sous-marin disparu

Ce mardi 20 juin, les opérations de recherche continuent pour localiser un petit sous-marin touristique porté disparu avec à son bord un milliardaire et des explorateurs, partis visiter l'épave du Titanic au large de l'Amérique du Nord.

Les autorités ont été averties dimanche par l'opérateur de l'engin, OceanGate Expeditions, qu'il avait disparu, a affirmé lundi lors d'une conférence de presse le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains. "Nous travaillons très, très dur" pour le retrouver, a-t-il dit. Selon lui, les recherches, en surface et sous l'eau, concernent une région "à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 m". Le temps est désormais un facteur critique pour retrouver les passagers du sous-marin.

"C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone", a ajouté John Mauger, estimant que le submersible disposait encore de réserves d'oxygène de 70 heures ou plus.

Paul-Henri Nargeolet serait à bord du sous-marin disparu

Parmi les cinq passagers se trouve l'homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï. "Le sous-marin a été lancé avec succès et Hamish est actuellement en plongée", avait tweeté cette entreprise dimanche.

Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, origine de Chamonix en Haute-Savoie, serait également à bord , d'après plusieurs médias britanniques .

Né en 1946 au pied du Mont-Blanc à Chamonix, Paul-Henri Nargeolet est devenu au fil des ans l’un des plus grands spécialistes du Titanic. Cet ancien commandant a servi dans la marine française pendant plus de vingt ans. En 2020, le haut-savoyard racontait à France Bleu ses 6 expéditions, 30 plongées et près de 600 heures passées à bord du Titanic.

Au moment de la découverte du Titanic en 1985, Paul-Henri Nargeolet travaille alors dans la Marine nationale comme officier spécialisé dans le déminage et l’intervention sous-marine. L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) lui propose de s’occuper des sous-marins dans le cadre des futures expéditions sur l’épave. Une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser. Sa première expédition a lieu en 1987. En découvrant l’épave, il se souvient avoir pensé que son travail sur le Titanic devenait concret. A peu près 5.500 objets ont été remontés à la surface. Certains ont permis d’étudier la structure du bateau, d’autres d’en savoir plus sur les passagers.

Après avoir dirigé la société Aqua+, Paul-Henri Nargeolet avait rejoint la société RMS Titanic Inc., dont il était devenu directeur du programme des recherches sous-marines. En 2014, il avait de nouveau témoigné sur France Bleu Pays de Savoie, à l'occasion d'une exposition sur le Titanic à Genève.

Paul-Henri Nargeolet avait posé sur la photo de l'équipage quelques jours avant le départ de la mission (en jaune sur la photo de droite).

Le recherches pour localiser le sous-marin continuent ce mardi. Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien équipé d'un sonar capable de détecter les sous-marins, sont engagés dans les recherches, selon les garde-côtes américains. OceanGate Expeditions a indiqué dans un communiqué cité par les médias "explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité".