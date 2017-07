La circulation du tramway à Bordeaux perturbée par les travaux de l'été

Comme chaque été, Bordeaux Métropole profite des vacances et d'un flux de voyageurs moins importants que d'habitude pour faire des travaux sur le réseau de tramway. Détails des lignes touchées.

Trafic interrompu entre les stations Musée d'Aquitaine et Peixotto

Jusqu'au 21 juillet, des travaux de remplacement des rails d'alimentation par le sol sont effectués aux arrêts "Victoire" et "Forum" de la ligne B. Le trafic est donc perturbé, tant pour les utilisateurs du tramway que pour les automobilistes. A Talence, l’accès au rond-point de Forum est interdit aux véhicules venant du cours de la Libération et se dirigeant vers l'allée du 7ème Art et la rue Camille Pelletan. Les lignes de bus 20 et 43 sont également déviées.

Les travaux réalisés à Talence imposent une interruption totale du trafic entre les stations "Musée d’Aquitaine" et "Peixotto" jusqu'au 21 juillet. Des bus de substitution prennent le relais, entre les stations "Victoire" et "Peixotto", avec un passage toutes les 10 minutes Des déviations sont également mises en place pour les lignes de bus 1, 5 sud, 9, 11, 15 et 20. A cause de travaux, la traversée de la place de la Victoire est également interdite à la circulation automobile, dans le sens cours de l’Argonne, cours de la Somme et cours de la Marne - cours Aristide Briand et inversement.

La ligne B est interrompue entre "Musée d'Aquitaine" et "Peixotto" du 17 au 21 juillet inclus. - © Transports Bordeaux Métropole

Travaux sur la voie ferrée quai de Richelieu : ligne A et C perturbées

Les lignes A et C sont également perturbées jusqu'au 23 août. Des travaux sont réalisés à l'intersection des deux lignes, à l'angle du Quai Richelieu et du cours Alsace-Lorraine. Comme les travaux seront principalement réalisés la nuit, du 31 juillet au 18 août inclus, le trafic s'arrêtera tous les jours à 21h30 (hors week-end et jours fériés), entre les stations "Sainte Catherine" et "Stalingrad" pour la ligne A et entre les stations "Gare Saint-Jean" et "Quinconces" pour la ligne C. Là aussi, des bus de substitution seront mis en place avec une fréquence de passage de 10 minutes. Du 21 au 23 août, le trafic sera totalement interrompu, de jour comme de nuit, entre ces mêmes stations.