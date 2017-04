Lure : L'école maternelle La Halle incendiée

Un incendie a détruit le toit de l'école maternelle La Halle ce dimanche à Lure (70). Les classes n'ont pas été touchées, mais l'école sera quand même fermée mardi, jour de rentrée et jusqu'à mercredi. Il s'agirait, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'un acte volontaire.

Ce dimanche, en début d'après-midi, l'école maternelle La Halle dans le centre-ville de Lure (70) a été la proie des flammes. Les pompiers, rapidement alertés, ont vite maîtrisé le feu. Le feu a pris dans un arbre voisin, et s'est ensuite propagé à la toiture de l'établissement. Les 4 salles de classe et le reste du bâtiment n'ont heureusement pas été touchés. Mais l'école va quand même fermer 2 jours, ce mardi et jusqu'à mercredi pour remettre le toit en état et sécuriser l'établissement.

Pas d'école mardi et mercredi

C'est le maire de Lure, Eric Houlley, qui a pris la décision de fermer l'établissement "Nous avons de gros dégâts sur la toiture. Certes, les classes ont été épargnées par les flammes mais nous devons impérativement réparer le toit, et surtout sécuriser le bâtiment et vérifier toute l'installation électrique, c'est ma responsabilité de maire" ajoute l'édile. Une bâche va être posée en prévision de la pluie annoncée ce lundi.

Les parents d'élèves prévenus

La direction de l'école de La Halle se charge depuis dimanche de prévenir les parents des 110 élèves de l'établissement. Elle se tient à leur disposition pour les renseigner dès mardi à l'heure d'ouverture. Le maire de Lure précise aussi qu' "il y a d'autres maternelles dans la commune et nous pouvons accepter les enfants pendant ces 2 jours si leurs parents le souhaitent". Mais c'est à l'Education nationale de se charger de cet accueil provisoire

Vraisemblablement un acte volontaire

Du côté de l'enquête, la piste d'un acte volontaire ne semble faire aucun doute. Les premiers indices relevés sur place prouveraient que le feu a été allumé délibérément dans l'arbre voisin. Et que les flammes se seraient propagées sur la toiture. Une hypothèse que confirme le parquet de Vesoul en charge de l'affaire "De là à dire que l'école était ciblée, impossible de le savoir pour l'instant" précise-t-on de source judiciaire.

"C'est inadmissible" -Eric Houlley, maire de Lure

Reste que le maire de Lure est convaincu du caractère volontaire de l'incendie. Il se dit scandalisé par un tel acte :"Ca ne fait pas l'ombre d'un doute à mes yeux. Pour avoir échangé avec les gendarmes sur place, je sais ce qu'il en est. Honte à ceux qui ont fait ça. S'attaquer à une école, c'est inadmissible. Je pense que c'est un acte commis par bêtise et stupidité mais néanmoins très grave" conclut Eric Houlley. Les enquêteurs travaillent déjà sur l'identification du ou des auteurs présumés de cet incendie.