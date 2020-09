Agressions à Bordeaux : "tolérance zéro à l'arme blanche" pour la police

Une attaque au couteau par jour à l'arme blanche à Bordeaux entre la fin juin et la fin juillet. Face à la multiplication des violences, en concertation avec le Parquet de Bordeaux, la police applique désormais la politique "tolérance zéro" à l'arme blanche.

A Bordeaux, c'est la nouvelle politique de la police : "tolérance zéro" à l'arme blanche. Concrètement, toute personne avec un couteau dans sa poche sera interpellée, précise le chef des policiers Patrick Mairesse. Ensuite, le Parquet de Bordeaux s'engage à ce que la personne arrêtée soit quasiment systématiquement présentée au magistrat. La réponse de la Justice ensuite dépend de l'âge de la personne interpellée par exemple si elle est mineure ou non. Si elle a déjà un casier judiciaire ou encore du contexte de l'arrestation, si le couteau a été utilisé pour une agression.

Patrick Mairesse précise que "la police considère que le couteau au fond du sac c'est le routard, le touriste. Celui qui l'a dans la poche, [c'est pour prévenir s'il est] agressé, provoqué, ou il se sent [comme tel]. Alors il sort le couteau. Et spontanément ou immédiatement certains agissent parce qu'ils ont le sang chaud, ils sont jeunes.. Donc s'il y a une zéro tolérance, le couteau disparaîtra des poches, le niveau d'agressions baissera." Le chef des policiers de Bordeaux espère ainsi "le retour d'un certain apaisement dans nos quartiers".

Depuis le déconfinement, le nombre d'agressions au couteau, à la machette, se multiplie. 31 agressions par arme blanche entre le 22 juin et 27 juillet selon la préfecture soit une attaque par jour. Les chiffres d'août ne sont pas encore officiels.