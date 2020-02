Tombé d'une échelle le soir de la tempête, l'homme a été tué par ses chiens

Acqueville, Cesny-les-Sources, France

Les faits se sont déroulés dimanche soir dans la petite commune d'Acqueville près de Falaise dans le Calvados. En pleine tempête, un homme de 69 ans grimpe sur une échelle pour remettre des tuiles sur son toit. Mais l'échelle casse sous l'effet du vent et l'homme chute. Trois de ses chiens, des rottweilers se jettent alors sur lui. Alors que son épouse âgée de 80 ans en retient deux autres à l'intérieur du domicile. Les secours appelés dès 18h20 n'ont pu accéder à la victime que quatre heures plus tard. Après que les gendarmes aient abattu les molosses sur autorisation du parquet de Caen.

Les pompiers découvrent la victime à terre "mutilée au visage, au cou et aux bras" indique la procureure de la République de Caen Carole Etienne. "Et ce sont ces blessures qui ont touché des artères qui ont causé la mort, selon le rapport d'autopsie, et non pas la chute de l'échelle". L'épouse de la victime, profondément choquée par les faits, devait être entendue ce jeudi par les gendarmes.