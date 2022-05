Tomblaine. Des recherches autour de l'île du Foulon pour retrouver une personne disparue

Une équipe de plongeurs et une équipe cynophile des pompiers ont été mobilisés tôt ce mardi 24 mai, vers 6 heures du matin, autour du boulevard de l'avenir et de l'île du Foulon à Tomblaine, près de Nancy. Elles recherchent une personne, disparue depuis la veille. Selon l'Est Républicain, il s'agirait d'une femme d'une soixantaine d'années qui pourrait avoir décidé de mettre fin à ses jours.

Les fouilles dans la Meurthe et sur les rives ont duré toute la matinée, mais n'ont rien donné. Les opérations de recherche et de secours ont donc été suspendues vers 11h du matin.