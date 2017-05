Tommy Recco, auteur de sept meurtres, demande sa libération

Tommy Recco, corse d'origine, et emprisonné à Borgo , saura aujourd'hui, vendredi, si le juge d'application des peines de Bastia lui accorde ou non sa libération qu'il réclame.Tommy Recco, 82 ans, est l'un des détenus les plus âgés de France.

Tommy Recco ,né en Corse, devient un meurtrier dès l'âge de 24 ans. Pris en flagrant délit de braconnage par son parrain, garde-chasse, il le tue. Condamné à mort, il est gracié par le Général De Gaulle et voit sa peine commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Détenu modèle, il sort de prison 17 ans plus tard pour bonne conduite, sous le régime de la liberté conditionnelle.

Deux ans après sa libération, Tommy Recco devient un tueur en série

Le 22 décembre 1979 , trois jours avant Noël, les trois caissières de l'hypermarché Mammouth de Béziers qui travaillent dans la salle de comptage, sont abattues d'une balle dans la nuque et la recette disparaît . 700 000F de l'époque, 110 000€ qui ne seront jamais retrouvés. Les victimes n'ont pas trente ans. Pas d'indices, pas de traces...

Trois semaines plus tard, à Carqueirane, dans le Var, deux adultes et une fillette de 11 ans sont abattus d'une balle dans la nuque. Les enquêteurs remontent jusqu'à Tommy Recco qui avoue. Il s'est disputé avec cet "ami"et l'a tué avant de retourner son arme contre l'enfant et un voisin, devenus des témoins gênants. Puis Tommy Recco se rétracte.

Le Procureur de Béziers, chargé de la tuerie du Mammouth fait le parallèle : les 6 victimes ont été exécutées sur le même mode opératoire.

Les investigations démontrent alors que Tommy Recco s'était rendu quelques semaines avant le drame dans l'hypermarché pour effectuer une livraison . Et un témoin est formel : ce jour là , il avait été frappé par l'attitude "bizarre" de cet homme au regard bleu acier.

Je suis innocent à 100% comme le Christ

Son procès aux assises s'ouvre en juin 1983 . Tommy Recco nie farouchement les 6 meurtres et crie son innocence. Mais les preuves sont là et Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans peine de sûreté.

Pour la 6ème fois, Tommy Recco demande à être libéré . Après 7 meurtres à son actif et plus de 50 ans passés derrière les barreaux, l'octogénaire demande aujourd'hui une suspension de peine pour raisons de santé.