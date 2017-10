Tommy Recco reste en prison !

Tommy Recco reste sous les verrous, la septième demande de remise en liberté en douze ans de l'un des plus vieux détenus de France a été rejeté ce mardi.

La chambre d'application des peines de Bastia a confirmé la décision du tribunal malgré, et c'était une première, l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté. Un avis qui, en attendant de connaître les motivations de ce dernier refus, représente toujours l'opportunité d'une prochaine demande de remise en liberté pour l'avocat de Tommy Recco. Maître Jean-Sébastien De Casalta selon qui "Tommy Recco est âgé, 83ans, malade, il a purgé une peine exceptionnellement longue, 54 ans en cumulé, il a un projet et pour lui la détention n'est plus utile".

Rappelons que l'octogénaire, en détention à Borgo depuis cinq ans, a été reconnu coupable de sept meurtres, dont deux triples homicides à la fin des années 70.