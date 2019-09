Tonnay-Charente : le bilan du rôdeur des parkings passe à 130 victimes

La police de Rochefort compte 46 victimes de plus pour le rôdeur des parkings. Il y en a 130 maintenant. Le prévenu est suspecté de vols dans les voitures et dans les boîtes aux lettres. L'enquête continue et la police espère plus de moyens.

Tonnay-Charente, France

Le rôdeur des parkings a fait au moins 130 victimes en Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. Ce sont 46 de plus qu'il y a un mois quand le mis en cause a été arrêté. L'enquête de la police de Rochefort est toujours en cours, les forces de l'ordre ont surtout axé leur travail ces dernières semaines sur la recherche des victimes. Pour rappel, le prévenu, un homme de 52 ans a été arrêté le 8 août dernier, à Tonnay-Charente, près de Rochefort. Les faits : caché dans sa voiture, il repérerait les personnes qui laissaient leurs affaires dans leur véhicule, et il fracturait ensuite les coffres. Chez lui, de nombreux objets ont été retrouvés. Et ce n'est qu'un volet de l'enquête. Il est aussi suspecté de nombreux vols de courrier dans les boîtes aux lettres. Pour cela, il se sert d'un passe-partout de la Poste. Ce qui l'intéresse, ce sont surtout les papiers officiels, ceux des banques et des magasins. Plus de 90 cartes d'identité, permis ou chéquier sont retrouvés chez lui.

Arnaquer les magasins, se créer des comptes sur LeBonCoin

Les documents dérobés dans les boîtes aux lettres ou les voitures lui permettent de récupérer de nouvelles identités et coordonnées. Le prévenu cible surtout des victimes de son âge, la cinquantaine, pour ne pas éveiller trop les soupçons. Avec ces informations, il escroque des magasins, mais aussi, il les utilise pour se créer des comptes sur les plateformes de vente entre particuliers sur Internet. Il peut ainsi écouler sa marchandise. Cette partie de l'enquête n'a pour l'instant pas encore été vraiment approfondie par la police. Elle a besoin de temps pour aller au bout de toutes les ramifications, six mois au minimum.

La police de Rochefort va demander plus de moyens au parquet de la Rochelle. Ils veulent notamment des policiers dans chaque département avec des victimes pour mieux se répartir le travail. Mais ce n'est pas l'unique raison. En se concentrant sur les victimes de Charente-Maritime, les enquêteurs de Rochefort voudraient se pencher notamment sur les magasins ou le prévenu a signé des chèques ne lui appartenant pas, et qui sont donc aussi des victimes. Enfin, ils pourraient approfondir sur l'aspect recel et vente. Ils pensent que le prévenu ne gardait pas tout chez lui, mais aurait d'autres points de chute dans le département.