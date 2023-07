Tonnerre : plusieurs incendies volontaires cette nuit

Les pompiers ont d'abord été alertés vers 23h30 cette nuit pour un départ de feu dans un hangar situé entre la gare de Tonnerre et le centre ville. Lorsque les soldats du feu sont intervenus, ils ont constaté deux départs de feu, le premier dans le hangar, le second à l'extérieur à proximité de ballots entreposés.

Le hangar agricole s'est en partie effondré

Une vingtaine de pompiers venus des quatre coins du département ont lutté contre les flammes, mais le bâtiment a été presque totalement détruit, une partie s'est même effondrée. Deux départs de feu à deux endroits distincts, cela ressemble fortement à un incendie volontaire.

Pas des violences urbaines selon la préfecture de l'Yonne

Quelques instants plus tard, trois autres départs de feu, cette fois ci dans le centre de Tonnerre, des poubelles ont été brulées et sur un rond-point ce sont des fleurs, des plantes et des arbustes qui ont été calcinés.

A ce stade de l'enquête aucun lien entre ces différents incendies volontaires, la préfecture de l'Yonne, contactée par France Bleu Auxerre, ne considère pas pour le moment qu'il pourrait s'agir de nouvelles violences urbaines.