Tonnerre : un mineur mis en examen pour tentative d'homicide

La scène se déroule ce mardi 6 juin en début de soirée dans un camp sauvage des gens du voyage à Tonnerre. Un homme de 51 ans, Alcoolisé décide d'écouter de la musique. Peut-être inhibé par l'alcool ingéré , il monte le volume, suffisamment pour provoquer la colère d'une famille à proximité. Le ton monte, il y a altercation, puis bagarre.

ⓘ Publicité

Soirée alcoolisée et musique trop fort

Difficile de savoir si la suite s'inscrit directement dans la continuité de cette bagarre, mais celui qui va prendre un coup de feu en pleine poitrine se retrouve au volant de sa voiture. C'est à ce moment qu'un jeune homme de 17 ans, dont les parents se seraient battus avec la victime, s'empare d'un fusil et tire un coup de feu. La victime reçoit plusieurs éclats de plombs sur la partie haute du corps, il est grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Dijon. Quelques jours après cette tentative d'homicide, ses jours ne sont plus en danger.

Pas de détention provisoire pour l'auteur présumé

Le mineur a donc été mis en examen ce vendredi en fin d'après-midi pour tentative d'homicide, mais tandis que le parquet souhaitait une détention provisoire, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire. les parents de l'auteur présumé de cette tentative d'homicide ont quant à eux été mis en examen pour violence volontaire en réunion.

Le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily, a confirmé à France Bleu Auxerre les informations de l'Yonne Républicaine