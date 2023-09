Tony Meilhon à nouveau condamné par la justice : 16 ans pour des viols et violences sur une ex-compagne

Tony Meilhon, 44 ans, vient à nouveau d'être condamné par la cour d'assises de la Loire-Atlantique. Le meurtrier de Laêtitia Perrais , serveuse de 18 ans dans un restaurant de La Bernerie-en-Retz, était jugé ce jeudi et vendredi à Nantes pour viols et violences sur une ancienne compagne. Des faits qui remontent à 2010, entre mars et décembre, juste avant la mort de la jeune Laetitia, en janvier 2011, dans le secteur de Pornic.

Une peine un peu moins forte que celle requise

Il écope pour ces faits de 2010 d'une peine de 16 ans de prison, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers et d'une interdiction de séjour en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire de dix ans à sa sortie de détention. L'avocat général avait requis 18 ans.

Tony Meilhon a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en appel en 2015, pour le meurtre et le démembrement de Laëtitia Perrais.