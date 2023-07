Tony Vairelles et ses frères fixés sur leur sort ce jeudi, 12 ans après les coups de feu d'Essey-lès-Nancy

C'est le dénouement d'une affaire vieille de 11 ans ce jeudi. La Cour d'appel de Nancy va rendre sa décision concernant les quatre frères Vairelles, dont Tony, l'ancien joueur notamment de l'AS Nancy Lorraine et du Racing Club de Lens. Jugée pour violences aggravées, après des coups de feu tirés sur le parking d'une boîte de nuit d'Essey-lès-Nancy en 2011, la fratrie avait écopé en première instance de trois ans de prison ferme, pour Tony et Fabrice, et d'un an ferme pour les deux autres, Giovan et Jimmy.

Du stress

Des peines identiques aux réquisitions faites par le parquet en mai dernier, lors du procès en appel. Selon les mots même de leur avocat, beaucoup de stress donc parmi les frères, car ils sont actuellement dans l'incertitude de savoir ou non s'ils dormiront en prison ce jeudi soir. Il avait notamment plaidé la relaxe pour vice de procédure, pointant du doigt notamment les vigiles, dont trois avaient été blessés, et la disparition des images de vidéo surveillance.