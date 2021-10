Marche blanche et hommage de la Section Paloise pour Mathis, le collégien décédé à Nay

Ce week-end différents événements sont organisés pour rendre hommage à l'adolescent décédé le mercredi 13 octobre au collège Henri IV de Nay. Mathis avait 13 ans, originaire de Beuste, le collégien était en classe de 4ème. Il est mort des suites d'un malaise en cours de sport après une crise d'asthme. Ce samedi, la Section Paloise prévoit un hommage. L'hymne du club entonné avant le match contre l'Union Bordeaux Bègles sera dédié au garçon. Et dimanche, une marche blanche est organisée à Nay à 10h.

Le maire de Nay, Bruno Bourdaa, annonce qu'une marche blanche est prévue le dimanche 17 octobre à Nay à 10h. Départ de la place de la République, puis le cortège se dirigera vers le collège Henri IV. Les participants sont invités à être vêtus de blanc. La famille pourrait être présente et pourrait prendre la parole à cette occasion. La préfecture et la gendarmerie assurent la sécurité. Cette marche blanche a été demandée par des parents d'élèves et amis de la famille.

La famille du rugby endeuillée

"La Honhada sera dédiée à Mathis, jeune rugbyman du Rassemblement Coarraze Nay - Bénéjacq - Pontacq, disparu tragiquement mercredi", peut-on lire sur le site internet de la Section Paloise ce vendredi. L'adolescent est décédé cette semaine des suites d'un malaise après une crise d'asthme en cours d'EPS. Il avait 13 ans, élève au collège Henri IV de Nay. Mathis jouait chez les minimes au club de Bénéjacq et son père est éducateur au club. La Section Paloise a donc décidé de rendre hommage au garçon et ajoute "Toutes nos pensées vont à sa famille." L'hymne du club sera donc entonné pour Mathis.

Capture d'écran du site internet de la Section Paloise