Top 14 : sanction disciplinaire pour le rugbymen toulonnais James O'Connor

L'arrière du Racing Club Toulonnais a été sanctionné par la Ligue Nationale de Rugby ce jeudi 20 avril après avoir été arrêté à Paris en février dernier en possession de cocaïne.

L'ancien international australien, James O'Connor, va effectuer des travaux d'intérêt général après avoir été arrêté en possession de cocaïne à Paris en février dernier. La LNR l'a condamné à effectuer "15 séances de prévention des conduites à risque à destination des joueurs professionnels".

Le joueur avait été suspendu par le RCT puis réintégré fin mars. Le joueur, contrôlé positif à la cocaïne, s'est déjà vu notifier une amende pour usage de drogue par la justice.

L'ancien du RCT, Ali Williams, condamné à une amende

La commission de discipline a été plus dure avec Ali Williams, l'ancienne star des All Blacks et joueur du RCT entre 2013 et 2015. Il est condamné à des travaux d'intérêt général et une amende de 1 500€. La justice française l'a déjà condamné à une amende de 1 500€ pour acquisition et détention de stupéfiants, le 5 avril dernier.