Top départ de la saison touristique au musée d'Argentomagus

Pour certains les vacances de février sonnent en fait la reprise de leur activité ! C'est le cas de plusieurs sites touristiques dont le musée d'Argentomagus à Saint-Marcel. Il a rouvert samedi 22 février.

Argentomagus a accueilli ses premiers visiteurs ce samedi

Parmi les tous premiers visiteurs on retrouve, dans l'une des salles du musée, Alicia. La petite fille s'entraîne à écrire son prénom sur de drôles de plaques en bois, recouvertes de cire, le tout sous le regard bienveillant de ses cousins Lilou et Kylian. "On a vu la préhistoire, comment ils vivaient avant, les débuts de l'agriculture et puis là on est en train de voir les gallo-romains" explique Kylian, tandis que Lilou abonde : "On est en train de regarder l'écriture des gallo romains. On essaie d'écrire sur le bois avec les petits stylos".

Toute la petite troupe est venue du Cher. Leurs deux mamans apprécient tout particulièrement l'animation mise en place pour la réouverture, trouver l'intrus qui se cache dans certaines vitrines : "en même temps, on regarde comment ça se passait à chaque époque et en même temps, on cherche les petits objets pour suivre le jeu, c'est sympa. Ça oblige vraiment à s'arrêter, à lire, à observer et se questionner !".

Outre les animations, la fermeture a permis aussi de repenser la muséographie de l'espace cuisine, explique Nathalie Gaillard, la directrice du musée : "il y a une nouvelle présentation de l'espace et puis un discours un peu plus important qu'il ne l'était. Vous pourrez découvrir à la fois des poteries, que ce soit de la sigillée, mais aussi de la verrerie. Et puis les quelques aliments que l'on pouvait trouver".

Alicia s'entraîne à écrire son prénom en gallo-romain sous le regard bienveillant de ses cousins Lilou et Kylian. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quelles sont les nouveautés pour 2022 ?

Outre le réaménagement de l'espace dédié à la cuisine des gallo-romains, la période de fermeture a été propice à plusieurs changement et à la mise en place du programme de cette nouvelle saison. "Il y aura notamment des ateliers pendant les vacances, comme habituellement, mais sous une nouvelle forme sur deux ou trois jours avec une thématique particulière à chaque fois" explique Nathalie Gaillard, la directrice. Elle précise que les animations pour la famille ont toujours toute leur place avec notamment la reconduction de l'escape game : "on va reprogrammer à partir de cet été. Ça marche très, très bien. C'est une manière de découvrir le musée d'une autre manière, en jouant".

Une exposition est aussi en cours de préparation pour les mois de mai à octobre, elle se fera "en collaboration avec le musée de la chemise et de l'élégance masculine, autour d'une œuvre artistique contemporaine qui fera le lien entre l'art textile et l'archéologie."

Des nouveautés que vont pouvoir découvrir quelque 11 000 visiteurs. La fréquentation espérée, si le coronavirus ne vient pas encore jouer les trouble fêtes.

Informations pratiques :

OUVERTURE : jusqu'au 30 juin, tous les jours sauf le mardi. De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

TARIF :

Individuel : 5 €

Individuel tarif réduit : 2,5 €

L'entrée du musée est gratuite chaque premier dimanche du mois.