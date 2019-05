Torcy : Cinq chiens et dix chats vivant dans des conditions inacceptables sauvés par la Fondation Assistance aux Animaux

Cinq chiens et dix chats vivant dans des conditions inacceptables, à Torcy en Seine-et-Marne, ont été sauvés par la Fondation Assistance aux Animaux. Une plainte a été déposée contre le propriétaire.

Torcy, France

Les images sont répugnantes. Mercredi, la Fondation Assistance aux Animaux a récupéré cinq chiens et dix chats qui vivaient dans un appartement jonché d'excréments. Dans cette habitation de Torcy en Seine-et-Marne, il n'y avait aucune gamelle pour les animaux. Le service d'enquête de la fondation a été avisé par la fourrière de la commune qui "avait récupéré trois chiens en divagation et dans un état plus qu’alarmant."

Dix chats sauvés à Torcy - Fondation Assistance aux Animaux

Grâce aux puces implantées dans les animaux, le propriétaire est retrouvé. Anne-Claire Chauvensy se rend rapidement sur place avec la police. Cette responsable de la protection animale pour la fondation fait une immonde découverte. "Les animaux étaient détenus dans des pièces, il y avait des excréments du sol au plafond, c'était irrespirable", explique-t-elle.

Des traces de griffes sur les portes de l'appartement - Fondation Assistance aux Animaux

Des animaux en très mauvaise santé

Les chiens étaient en très mauvaise santé selon la fondation. "On a retrouvé un bâton avec un clou au bout et des poils dessus, ce qui nous laisse penser que le propriétaire frappait les chiens", précise Anne-Claire Chauvensy. Les dix chats ont été totalement lavés, "ils étaient couvert d'excréments et abîmés par les urines du museau à la queue".

La Fondation Assistance aux Animaux a déposé plainte contre le propriétaire qui risque selon la loi une peine allant jusqu’à deux ans de prison ferme ainsi que 30 000€ d’amende.