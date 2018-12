Tornade de novembre à Saint-Brévin-les-Pins : l'État ne reconnaît pas la catastrophe naturelle

Les images de la tornade qui, pendant une minute, a frappé Saint-Brévin-les-Pins dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier, sont impressionnantes : des pins déracinés, cassés ou étêtés, une école primaire sans plafond. Et pourtant, non. L'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu.

Les images de la tornade qui, pendant une minute, a frappé Saint-Brévin-les-Pins, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, sont impressionnantes : des pins déracinés, cassés ou étêtés, une école primaire sans plafond. Et pourtant, non. L'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu. La préfecture parle "d'épisode tempétueux" et non "d'événement cyclonique". La mairie a appris la mauvaise nouvelle en fin de semaine dernière.

74 Brévinois touchés et 600 000 € de dégâts pour la mairie

Toitures abîmées, tuiles arrachées, vérandas et clôtures brisées, arbres tombés au sol, la mairie de Saint-Brévin-les-Pins a compilé pas moins de 74 courriers d'habitants impactés par la tornade.

Mais le plus impressionnant concernait l'école primaire Paul Fort. Deux de ses classes se retrouvaient sans plafond. Le montant total des interventions d'urgence et des travaux a été chiffré à 600 000 euros.

La commune est couverte par son assurance, mais aux dégâts matériels s'ajoutent les heures de travail de son personnel le dimanche. "Un delta difficile à évaluer à l'heure actuelle" précise le maire Yannick Morez.