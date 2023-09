Tornade en Mayenne : des fermes et une maison en partie détruites, mise en place d'une cellule d'écoute

Après le passage de la tornade dans le nord-ouest de la Mayenne, dimanche après-midi 17 septembre, les dégâts sont importants : arbres couchés et arrachés, toitures soufflées et coupures d'électricité. La tornade s'est déplacée sur plusieurs kilomètres entre les communes d'Ernée, de Juvigné et de Saint-Pierre-des-Landes. Aucun blessé selon les pompiers mais des riverains très choqués. Une cellule d'aide et d'écoute psychologique a été ouverte en mairie de Juvigné pour les personnes désirant une prise en charge.

Au total, ce sont des bâtiments sur huit exploitations agricoles et une maison qui ont été partiellement détruits en quelques minutes. Des entreprises sont déjà à l'oeuvre pour démarrer les chantiers de rénovation. Un travail d'évaluation va aussi démarrer afin de mesure l'ampleur des dégâts dans les cultures.