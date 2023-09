Tornade en Mayenne : "On a mis ma petite cousine dans un placard"

Dans son jardin jonché de débris de taules, d'arbres arrachés et de morceaux de ferrailles, Boussade a le visage fermé. Ce dimanche 17 septembre, une tornade s'est formée à Ernée, Juvigné et Saint-Pierre-des-Landes, dans le Nord-Ouest de la Mayenne. Si aucun blessé n'est à déplorer, le phénomène a fait beaucoup de dégâts.

Un bâtiment agricole, voisin de Boussade, soufflé par la tornade © Radio France - Paul Le Guen

"On pensait vraiment qu'on allait mourir"

Sur sa route, la tornade a croisé la maison de Boussade et son amie Héloïse. Ils étaient là quand elle a frappé de plein fouet. "On pensait vraiment qu'on allait mourir", explique l'habitant de Saint-Pierre-des-Landes. Lorsque qu'il voit arriver la tornade dans le champ de maïs en face de la porte d'entrée, il est avec sa tante, son oncle et sa petite-cousine. "On a peine le temps de refermer les fenêtres, souffle-t-il. On a mis ma petite cousine dans le placard pour qu'elle ne soit pas blessée. Nous, on s'est collé tous ensemble, on attendait juste notre heure."

La tornade a laissé des arbres déracinés et de nombreux débris sur son passage, comme ici, dans le jardin de Boussade © Radio France - Paul Le Guen

Un phénomène intense et très rapide

"Ça se passe en même pas 30 secondes, soupire Boussade. On n'a même pas eu le temps d'aller au sous-sol". Autour de la maison, les vents se déchaînent. Plusieurs bâtiments agricoles voisins sont soufflés, dont une stabule qui abrite des génisses. Aucune n'est blessée mais il ne reste plus rien du bâtiment. "Quand on est ressorti, on avait l'impression qu'on était dans une autre planète", souligne l'habitant de Saint-Pierre-des-Landes. Au fond du jardin, un arbre déraciné est couché sur sa voiture. "J'ai tout perdu, tout est parti", lâche Boussade.

La nuit qui a suivi la tornade a été courte pour ces riverains. Derrière ses lunettes de soleil, Boussade dissimule à peine ses cernes. "On a peur que ça recommence", confie-t-il.