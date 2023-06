Tornades, toitures arrachées : de violents orages touchent la Seine-Maritime et l'Eure

De violents orages se sont abattus sur la Seine-Maritime et dans l'Eure ce dimanche après-midi. À 19 heures, les pompiers de la Seine-Maritime comptabilisaient plus d'une centaine d'interventions. À Dieppe, Fauville-en-Caux et Bacqueville-en-Caux, les rues ont été inondées. Six automobilistes se sont retrouvés coincés par l'eau et ont dû être secourus.

Dans l'Eure, 1.000 foyers ont été privés d'électricité à Bernay, Fatouville-Grestain et dans la vallée de l'Andelle. Les pompiers dénombrent 60 interventions. 10 routes ont été coupés.

Des mini-tornades en Seine-Maritime

Un phénomène tourbillonnaire, sorte de mini tornade, s'est abattu sur le secteur de Motteville, Ecalle, Alix et Flamanville. Près d'une trentaine de bâtiments ont été endommagés, une personne a été légèrement blessée à Motteville et transportée à l'hôpital. À Flamanville, les sinistrés ont été pris en charge dans l'après-midi. La foudre s'est également abattue sur le secteur Rogerville et a provoqué trois départs de feu sans gravité.