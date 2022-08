Torreilles : deux personnes mises en examen après la mort d'un sexagénaire chemin du Mas Riu

Que s'est-il véritablement passé ce mercredi 3 août au petit matin chemin du Mas Riu ? Deux personnes ont été interpellées et mises en examen cette semaine. Elles sont soupçonnées d'avoir volontairement percuté la victime. L'enquête qui avait privilégié au départ l'homicide involontaire s'oriente désormais sur la piste criminelle.

La piste criminelle privilégiée

Pour rappel, ce matin-là, le corps d'un homme de 60 ans était découvert à Torreilles, le long du chemin du Mas Riu. Un appel à témoins avait alors été lancé pour retrouver le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir percuté mortellement le sexagénaire.

à lire aussi Appel à témoins lancé après la mort d'un sexagénaire renversé à Torreilles

L'analyse des caméras de vidéo surveillance à proximité a permis aux enquêteurs d'identifier un véhicule susceptible d'être impliqué. Sur les images, on voit une Peugeot 205 blanche passer une première fois à vive allure dans le secteur et revenir les phares éteints. Les enquêteurs parviennent rapidement à retrouver la voiture, qui présente des traces relatives à un choc. Un homme de 32 ans est alors arrêté.

Au même moment, les gendarmes sont à la recherche d'une deuxième personne aperçue côté passager. Elle sera interpellée 24 heures plus tard. Il s'agit d'une femme de 27 ans.

La victime volée et percutée volontairement

Selon le parquet, cette femme, déjà connue par les services de la justice pour des faits de violences aggravées, prostitution et toxicomanie, raconte en garde à vue ce qu'il s'est passé. Elle a retrouvé la victime au petit matin chemin du Mas Riu, conduite jusque-là par l'homme mis en examen. À ce moment là pour une raison qui reste à déterminer, une première altercation éclate entre le sexagénaire et cette femme. L'homme mis en examen intervient et s'en prend violemment à la victime. Toujours selon le parquet, le couple repart avant de percuter l'homme de 60 ans avec leur voiture, puis lui roule dessus. De l'argent et le téléphone du sexagénaire ont aussi été dérobés.

L'homme suspecté d'être le conducteur du véhicule a été mis en examen pour "vol suivi, précédé ou accompagné de violences ayant entrainé la mort" et placé en détention provisoire. Le juge d'instruction a mis en examen la femme pour "non assistance à personne en danger". Elle a été placée sous contrôle judiciaire.