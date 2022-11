Torturé pendant plus d'un an à Nancy : le parquet ouvre une information judiciaire

Le parquet de Nancy ouvre une information judiciaire pour actes de tortures et de barbarie en réunion et administration de substances nuisibles. Le procureur François Pérain l'annonce à France Bleu Sud Lorraine, confirmant une information de l'Est Républicain .

Obligé de stocker des stupéfiants

L'enquête a démarré l'été dernier quand la soeur de la victime, qui vit au Canada, découvre que son frère, habitant de Nancy, subit des actes de maltraitance depuis mars 2020. Les auteurs seraient des jeunes qui squattent son appartement depuis le printemps 2020, y stockant notamment des produits stupéfiants. Les maltraitances auraient augmenté avec le temps avec notamment depuis l'été 2021, des brûlures sur le corps avec des cigarettes, de l'acide ou encore du gel hydroalcoolique, des coups ou encore un jet de couteau dans sa direction. Il aurait aussi été victime de plusieurs vols ou contraint d'ingérer de l'héroïne, conduisant à une hospitalisation.

Trois personnes en garde à vue

Trois personnes ont été placées en garde à vue ce mardi 22 novembre. Elles contestent les faits. Elles étaient mineures au moment des faits. L'un des suspects est actuellement incarcéré pour avoir tiré par arme à feu en direction des videurs d'une boîte de nuit de Nancy . Un autre suspect est connu pour des faits de violences alors qu'un dernier est inconnu de la justice.