Les riverains de la cité Jeanne d'Arc, à Saint-Avold, sont en colère : les voitures roulent trop vite dans leur quartier, et c'est bien la vitesse qui est en cause après cet accident hors du commun, survenu dimanche : une voiture qui s'est encastrée dans le salon d'une maison.

Saint-Avold, France

Une voiture qui s'encastre dans le salon d'une maison, comme c'est arrivé ce dimanche, cité Jeanne d'Arc à Saint-Avold, ça n'arrive pas tous les jours. Sauf que c'est la cinquième fois qu'un véhicule finit sa course dans cette propriété, située à l'entrée de la commune, juste après une route dans la forêt, pourtant barrée d'un stop. Cette fois-ci, le choc a été particulièrement violent, et la maison est en grande partie détruite. Une voisine des propriétaires témoigne pour eux - ils sont encore trop choqués pour parler : "Ils sont anéantis. C'est toute leur vie qui vient de partir, le monsieur a beaucoup travaillé dans cette maison et tout est détruit. Ces jeunes leur ont détruit leur vie en deux minutes."

Mon mari a déjà failli se faire écraser sur le trottoir !" - Une habitante du quartier

Heureusement, les habitants de la maison ne sont pas blessés, et les cinq occupants de la voitures ne l'ont été que légèrement. Mais comme beaucoup de riverains, elle insiste sur le fait que la vitesse excessive est un problème généralisé dans le quartier, et réclame des mesures, sinon, dit-elle, "tôt ou tard, il y aura un mort". C'est le cas aussi de Béa et de Eddy, deux voisins qui vivent un peu plus bas dans la rue : "Les gens ne respectent que rarement le stop ! Il faudrait carrément un mur pour protéger cette maison. Les gens roulent trop vite, martèle Béa. Dans toute la rue. Mon mari a déjà failli se faire écraser sur le trottoir !"

Eddy renchérit : "Des chicanes ont bien été installées. Mais ce sont des accélérateurs ! Parce que lorsqu'une voiture arrive en haut, et que le conducteur en face la voit, il accélère pour passer avant elle !"

Renforcement des contrôles de police

Du côté de la mairie, on précise que ces chicanes ont été installées... pour remplacer un ralentisseur trop bruyant pour certains riverains. L'adjoint au maire Yahia Tlemsani mise plutôt sur un renforcement des contrôles de police sur la route en amont. "Si les gens respectent le code de la route, tout ça ne devrait pas arriver. Nous avons un stop, une limitation à 45 km/h, des dispositifs de ralentissement. On est face à de la délinquance routière".

L'entrée de la commune, avec la route barrée d'un stop qui vient de la forêt © Radio France - Magali Fichter

Les propriétaires de la maison ont été relogés, d'abord à l'hôtel, puis, par la suite, dans un appartement prêté par la mairie. Côté enquête, il s'agit maintenant de déterminer si l'alcool ou les stupéfiants étaient en jeu, et à quelle vitesse roulait la voiture. Le conducteur sera entendu jeudi. Il avait pris la fuite depuis l'hôpital juste après l'accident mais il a été rattrapé par la police. Les autres occupants du véhicule devraient eux aussi être interrogés.