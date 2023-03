Total condamné à 40.000 euros d'amende après l'accident qui a fait cinq blessés à la raffinerie de Normandie

TotalEnergies Raffinage est condamné à 40.000 euros d'amende, et un de ses cadres à 10.000 euros, après l'incendie qui a fait cinq blessés, dont un grave, dans la raffinerie de Normandie à Gonfreville-l'Orcher le 24 octobre 2016. La filiale de la multinationale et son président de l'époque ont été reconnus coupables, ce lundi par le Tribunal du Havre, de "blessures involontaires" et "violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail".

ⓘ Publicité

Le Tribunal correctionnel du Havre a suivi les réquisitions du Parquet . La CGT de TotalEnergies et du sous-traitant Ponticelli, parties civiles dans le procès, obtiennent chacune 2.500 euros de réparations.

"Une boule de feu"

Le 24 octobre 2016 vers 20 heures, lors d'une opération de maintenance sur un réseau de torches, visant à remplacer le joint d'un tuyau de gaz, des résidus de calamine se sont dégagés et sont tombés sur une canalisation de vapeur non isolée. À son contact, les résidus ont pris feu, embrasant une fuite de gaz et provoquant une boule de feu. Cinq ouvriers de Total et de Ponticelli, son sous-traitant, sont touchés par la déflagration, brûlés aux poignets, aux mains et un au cou.