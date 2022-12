Total jugé ce mardi au Havre après l'accident qui a fait cinq blessés à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher

Total est-il responsable d'avoir mis ses salariés en danger à Gonfreville-l'Orcher ? Ce mardi 13 décembre, TotalEnergies France ainsi qu'un de ses cadres sont jugés par le Tribunal correctionnel du Havre pour "blessures involontaires" et "violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail". Le tribunal devra évaluer la responsabilité de l'entreprise dans l'incendie qui a fait cinq blessés, dont un grave, à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en octobre 2016.

ⓘ Publicité

Le 24 octobre 2016, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur de gaz, une fuite survient. Le gaz s'enflamme et touche cinq ouvriers, dont un au cou. Il a été transporté à l'hôpital par les pompiers, mais a pu rentrer chez lui le soir même. Les quatre autres blessés, légers, ont été pris en charge par les propres moyens de secours de la raffinerie.

La CGT dénonce une opération mal programmée

Dans un communiqué le soir même, TotalEnergies indique qu'une "fuite enflammée s’est déclarée lors d’une intervention de maintenance programmée sur un compresseur de gaz de la raffinerie". La plateforme Normandie "est le fer de lance de nos activités de raffinage et de pétrochimie en France. Elle a bénéficié d’un plan de modernisation considérable que nous avons achevé début 2014", peut-on également lire sur son site.

Mais pour la CGT de Total, partie civile dans le procès, l'intervention n'avait rien de programmée. "Les unités n'étaient pas à l'arrêt", dénonce le syndicat dans un communiqué. Les lignes n'avaient pas été rincées, certaines dispositifs n'étaient pas isolables et aucun intervenant n'avait été formé à la manipulation qu'ils devaient effectuer".

Bien plus, le syndicat affirme que la ligne de gaz en question "sous prétexte de réductions de coûts, n'avait pas été entretenue par l'entreprise depuis 2008".

Le procès du recours à la sous-traitance

La CGT de l'entreprise Ponticelli, dont quatre des blessés étaient les salariés, est également partie civile dans ce procès. Selon les deux syndicats, en France, "la pétrochimie est un des secteurs qui emploient le plus de sous-traitants, permettant ainsi à Total de payer moins cherles ouvriers les plus exposés au danger et de transférer autant que faire se peut la responsabilité des incidents".

"Le recours à la sous-traitance, le manque de formation des équipes, et le manque d'effectifs sont générateurs d'accidents, dénonce Elsa Marcel, l'avocate de la CGT de Total. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements graves qui auraient pu être évités et qui aujourd'hui vont être discutés devant un tribunal et c'est une bonne chose."