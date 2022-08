"Totalement irresponsable" : de l'eau volée dans un bassin destiné à la lutte contre les feux à Lavilledieu

Il s'agit d'un bassin d'eau d'une capacité de 600 mètres cubes, dans la zone industrielle de Lavilledieu (Ardèche), conçu exprès pour protéger les entreprises en cas d'incendie. "Un feu s'est déclaré le 16 juin dernier dans une entreprise autour, la réserve a été utile aux pompiers" appuie Max Tourvieilhe, le président de la communauté de communes du bassin d'Aubenas.

La seule utilité de ce bassin, c'est pour assurer la sécurité incendie - Max Tourvieilhe, président de la communauté de communes du bassin d'Aubenas

L'élu rappelle les faits : le 16 juillet dernier, le portillon qui mène à la réserve est découvert forcé. "Et on voit qu''il manque environ 400 mètres cubes d'eau... Ça nous a très fortement surpris d'autant plus qu'en plein mois de juillet avec les incendies de l'été, c'est totalement irresponsable" s'insurge-t-il.

En combien de temps voire de jours la réserve a-t-elle été autant vidée ? Des citernes ont-elles été remplies ? "Il faut venir avec une pompe et un tuyau, ça a peut être servi a proximité, je ne sais pas." Une plainte a été déposée par la communauté de communes le vendredi 31 juillet. Ce n'est pas une histoire d'argent explique Max Tourvieilhe, mais une question de responsabilité, pour comprendre ce qu'il s'est passé et pour faire de la sensibilisation. Il poursuit : "on m'aurait fait un petit courrier, une petite demande... bon, il y a probablement quelqu'un qui avait un besoin, mais ça ne peut pas se passer comme ça."