Touché par une attaque de loup en 2022, un éleveur Ardéchois vient de perdre six brebis

Ce samedi 22 avril l'éleveur fait le tour de son exploitation à Berzème en Ardèche et découvre deux nouvelles brebis sans vie. La veille, le vendredi 21 avril, ce dernier a découvert que quatre autres brebis avaient été attaquées, l'autre blessée a dû être euthanasiée. Les vautours avaient déjà dévoré une grosse partie des bêtes attaquées.

"Cet hiver nous avons mis le troupeau en bergerie, nous avons été tranquilles. Mais maintenant au printemps, nous ressortons nos animaux et je me retrouve à nouveau avec des problèmes ! Ce n'est plus possible, je me pose des questions sur l'avenir de l'élevage ovin dans le Coiron à force. Je suis certain qu'il s'agit d'une nouvelle attaque de loup" regrette Christophe.

S'agit-il d'une attaque de loup ? Pour Alain Crozier président de la Fédération ovine de l'Ardèche : "nous attendons les conclusions de l'enquête mais 48 heures avant la découverte des brebis mortes, un éleveur de Sceautres indique avoir vu un animal ressemblant à un loup passer. 48 heures plus tard il y a une attaque de brebis à 10 kilomètres, avouez que c'est une drôle de coïncidence".

Les brebis de cet éleveur de Berzème avaient été attaquées par le loup en novembre 2022. Ce dernier est exploitant depuis 35 ans, jamais il n'avait subi d'attaques aussi répétitives avant que le loup n'arrive dans le Coiron.

Les agents de l'Office Français de la Biodiversité doivent se rendre sur l'exploitation de cet éleveur ce dimanche.