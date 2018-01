Dans la guerre qui fait rage entre les centres-villes et les centres commerciaux, une nouvelle bataille oppose le géant des télécommunications aux deux communes les plus peuplées des Landes. A Mont-de-Marsan, le projet de déménagement de la boutique Orange située rue Cordelier vers la galerie marchande du Grand Moun provoque la colère de certains clients abonnés comme Serge, un retraité attaché à son magasin de centre-ville.

Je suis écœuré, si on enlève Orange, il n'y aura plus rien. Il n'y a déjà plus de magasin, c'est vraiment une honte, c'est un scandale. Moi depuis ma maison, il faut que je fasse dix kilomètres pour aller au Grand Moun, ce n'est pas supportable