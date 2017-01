A Toucy dans l'Yonne, douze bénévoles œuvrent pour offrir une aide alimentaire aux familles dans le besoin

Depuis plus de 30 ans, l'association Toucy Entraide vient en aide aux familles de plus de 49 communes de Puisaye. L’association installée provisoirement rue Paul Defrance à Toucy distribue chaque mercredi et jeudi après-midi des colis alimentaires

Leur cabas vide sur les genoux, des familles avec enfants attendent leur tour. Des bénéficiaires envoyés uniquement par les services sociaux pour remplir leur placard et frigo vides grâce au colis alimentaire .Marie-Elisabeth Defossez est la responsable de Toucy-Entraide

L’association distribue de dix à trente colis par semaine, c’est variable, on a remarqué qu’en fin de mois les bénéficiaires sont plus nombreux. Il s’agit de personnes isolées, quelques personnes âgées et des jeunes. Ces derniers sont de plus en plus nombreux, c’est d’ailleurs préoccupant.

L'association aide en ce moment plus de 400 familles de toute la Puisaye.

Une bénéficiaire : Je reconnais que ça fait du bien. Ca redonne un coup de souffle ce mois-ci. C’est vraiment très complet du petit déjeuner au repas du soir, ça aide beaucoup L'an dernier, deux tonnes et demi de denrées alimentaires ont été distribuées grâce aux douze bénévoles. Nadia est l’une des dernières arrivées. J’ai d’abord été bénéficiaire et je me suis proposée. Je trouve ça normal de rendre la pareille, j’ai su les trouver quand j’en avais besoin et maintenant je suis contente de le faire

Pour financer en partie l'achat de ces produits à la banque alimentaire, l'association propose un vestiaire de vêtements à prix modique. Alexandrine fait partie des habituées .Elle vient très régulièrement s'habiller ici.

Alexandrine, une habituée du vestiaire

J’ai pris des pulls pour ma petite fille, des écharpes, des chemises de nuit. On fait une bonne action pour faire des colis à ceux qui sont encore en plus grande difficulté que nous. Et moi ça m’aide aussi car j’ai pas beaucoup de sous je suis à la retraite et j’ai un cancer.

Toucy-Entraide espère trouver rapidement des locaux plus grands pour mieux accueillir les bénéficiaires car les locaux dont l’association dispose actuellement sont trop exiguës. L’association recherche également des bénévoles.

le reportage à Toucy Entraide d'Isabelle Rose