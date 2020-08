Toucy : les militants OGM contestent leur verbalisation lors d'une manifestation le 23 mai dernier

Ce jeudi matin, 13 militants anti OGM se sont réunis devant la Poste de Toucy. Une manifestation pour accompagner leurs courriers de contestation liés à 16 PV. Des PV reçu suite à une manifestation de soutien à Fabien Houyez, le 23 mai dernier devant la gendarmerie de Toucy.

16 PV reçus pour une manifestation lors de la première phase de déconfinement

Ce jour là , une trentaine de militants est venue devant la gendarmerie pour soutenir Fabien Houyez. Ce dernier est convoqué, on lui réclame le prélèvement de son ADN, 6 ans après sa condamnation pour le fauchage d'une parcelle de tournesol. Un prélèvement que ce dernier, soutenu par les militants anti-OGM contestent. La manifestation se tient donc pendant la première phase de déconfinement . Une période où les rassemblements et manifestation de plus de dix personnes étaient interdits en raison de l' "état d'urgence sanitaire".

Les gendarmes demandent aux militants de se disperser. Selon ces derniers ils obtempèrent, ce scindent en petit groupes de moins de dix personnes. S'en suite un contrôle d'identité et 16 d'entre eux recevront un PV le 10 juin suivant. Motif ? " Rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. "

Des PV illégaux selon les militants anti-OGM

Sauf que, un mois plus tard, le 13 juin, le Conseil d'Etat estime que l'interdiction de se rassembler et de manifester à plus de dix personnes n'est pas justifiée et porte atteinte à une liberté fondamentale. Il lève donc l'interdiction. Voilà pourquoi les militants anti-OGM ont décidé de contester ces PV.

"La contestation de ces PV ne porte pas sur le fond qui nous avait amené à manifester ce jour-là devant la gendarmerie. La contestation porte sur le fait que le Conseil d'Etat, a dit après le 23 mai que la loi qui était sensée nous empêcher de manifester ce jour-là était anti constitutionnelle. Donc, ce n'est pas une loi rétroactive, ça veut dire que cette loi ne devait pas exister. Dont, nous avons reçu des PV dont le motif est anticonstitutionnel." Explique ce Eric, l'un des militants qui poursuit "Le Conseil d'Etat ayant dit que cette loi était anticonstitutionnelle, le crime est effacé. Le crime n'existe pas puisque le crime est effacé"

La mobilisation de ce jeudi se veut aussi symbolique. Les militants craignent que la crise sanitaire ne serve de marche-pied pour porter atteinte aux libertés de chacun dont celle de manifester.