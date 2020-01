Toujours aucune nouvelle de Laëtitia Hemery, les gendarmes du Var lancent un appel à témoins

Toulon, France

Toujours aucune nouvelle de Laetitia Hemery, cette Brignolaise de 31 ans portée disparue depuis le réveillon de la Saint-Sylvestre. La jeune femme a passé la soirée dans un restaurant du quartier du Mourillon à Toulon, avec son ex-compagnon. Après sa famille, les gendarmes de la compagnie de La Valette lancent un appel à témoins pour tenter de localiser cette jeune mère de famille.

Des précisions sur le déroulé de la soirée

Laëtitia Hemery et son ami passent la soirée au Dakota, restaurant situé rue Castillon à Toulon. Une soirée arrosée et quelque peu bruyante puisque le patron de l'établissement est obligé d'intervenir. Vers 2 heures du matin, Laëtitia Hemery appelle son fils aîné, resté à Brignoles, pour lui souhaiter la bonne année. La jeune femme et son ancien compagnon, qu'elle "revoyait de temps en temps après une relation violente" selon la famille, se serait ensuite disputé, en désaccord sur la suite à donner à leur soirée : lui veut rentrer, pas elle. Laëtitia Hemery est vue pour la dernière fois vers 3 heures du matin.

Vérifications en cours à Toulon, Brignoles et Hyères

Elle ne rentre pas chez elle mercredi matin comme elle l'avait pourtant dit à ses enfants. Elle n'est pas présente non plus au repas du Nouvel An prévue mercredi midi avec ses collègues de travail. Son ex-compagnon a été entendu par les gendarmes comme la famille et des clients du restaurant. Les images de vidéo-surveillance de la ville de Toulon sont également exploitées. Impossible de géolocaliser la Brignolaise puisque son téléphone portable est resté dans la voiture de l'homme. Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications, sous l'autorité du parquet de Toulon, à Toulon, Brignoles où la mère de famille est installée et Hyères où vit son ex-compagnon.