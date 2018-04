Romilly-sur-Andelle, France

C'est bien la piste de l'accident qui est privilégiée désormais. Les enregistrements des caméras de vidéo surveillance à proximité de la maison de Léo sont toujours en analyse mais les enquêteurs ne croient plus à un enlèvement : l'enfant serait donc tombé dans l'eau dans le petit ruisseau en contrebas du jardin. Ce jardin est clos mais la porte a été retrouvée ouverte.

Des recherches dans l'Andelle et la Seine

Depuis samedi, des plongeurs ratissent les trois kilomètres de l'Andelle qui courent jusqu'à la Seine, un bateau fluvial équipé d'un super sonar sonde le fleuve. En vain : aucune trace de l'enfant. Tout semble avoir été fait pourtant : les gendarmes envisagent de sortir une dernière fois dans l'eau pour explorer le petit bout de ruisseau entre la maison de la grand-mère de Léo un peu plus haut et celle des parents. Mais il faut se rendre à l'évidence désormais, il n'y a plus vraiment d'espoir de retrouver le garçonnet vivant.

Ne pas diffuser de photos de Léo

La gendarmerie de l'Eure demande de ne pas diffuser de photos par respect pour la famille. Les parents et la grande soeur de Léo sont pris en charge par une cellule psychologique.