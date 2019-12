Toujours des centaines de foyers privés d'électricité ce lundi en Béarn et en Bigorre

Tarbes, France

La situation s'améliore petit à petit en Béarn et en Bigorre. Ce lundi matin, 700 foyers étaient toujours privés d'électricité dans les Hautes-Pyrénées, 150 en Béarn. C'est mieux que la veille, et les équipes d'ENEDIS recommencent à travailler dès que le jour se lève dans les zones sinistrées. Plus de 200 agents sont sur le terrain, avec des renforts venus de Picardie et de Normandie.