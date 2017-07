Toujours pas de mise en examen trois ans après l'accident de train de Denguin

Le 17 juin 2014, un TER a percuté un TGV qui le précédait à Denguin. L'accident a fait 35 blessés légers. Trois ans après, l'enquête pénale n'a toujours pas dégagé de responsabilités malgré un rapport d'expert qui met en cause la SNCF.

Trois ans après, le dossier pénal de l'accident de train de Denguin semble bouger un petit peu. Le 17 juillet 2014 un TER qui roulait à 90 kilomètres/heure a percuté l’arrière d'un TGV qui roulait à 30 kilomètre/heure. L'accident a fait 35 blessés légers. Une enquête pénale a été lancée, confiée à une juge d'instruction. Mais depuis pas de nouvelle. Pourtant, le rapport du bureau enquête accident dit clairement que la collision est due à un défaut de signalisation, lié au mauvais entretien.

La collision s'est produite un peu après 17H30 © Radio France - Daniel Corsand

Le rapport des experts a beau être accablant, il n'a pas accéléré pour autant l’enquête pénale de la juge d'instruction. Mais ça bouge un peu quand même. Les parties civiles sont convoquées en septembre. Mais c'est tout. Le rapport a clairement pointé du doigt les responsabilités de la SNCF : la guérite 225, près d'Euralis, a été visitée par des rats qui ont endommagé les câblages électriques. Ce problème de rats est bien connu par la SNCF, mais le rapport lui reproche de ne pas l'avoir pris assez au sérieux. Selon les services du procureur de Pau, "il y a des dysfonctionnements significatifs susceptibles d’entraîner des mises en examen". Une déclaration qui remonte à plus d'un an maintenant. Mais sans mise en cause pour le moment. Il faut dire que les victimes de cet accident ne font pas non plus le forcing. La plupart des blessés ont accepté la proposition d'indemnisation de la SNCF.

C'est une instruction qui est demeurée paralysée pendant des années. C'est une situation anormale, un dysfonctionnement. Nous savons que c'est un défaut d'entretien puisque des câbles ont été atteints par des rongeurs. Je pense que la SNCF devrait être mise en examen pour négligence— L'avocat d'une des victimes et partie civile

Me Blanco demande à ce que la SNCF soit mise en examen Copier