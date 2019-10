Toujours pas de nouvelles de Laïla disparue de Tarbes depuis le vendredi 25 octobre

Laila Zeriouh devait aller travailler à Tarbes au pôle gériatrique Ayguerote du centre hospitalier. Elle a envoyé un mail à ses collègues très tôt le matin. Un mail qui inquiète sa famille. Depuis ses proches n'ont plus eu de nouvelles. Ils ont publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux :

"Elle circule à bord d'une Renault Clio 3 gris clair, BF-596-KT avec le logo Aquitaine et le département 47, son téléphone est éteint. La dernière localisation est bornée à Montgaillard (65) à quelques kilomètres de Tarbes. Des recherches sont déjà en cours dans les Pyrénées. Si jamais vous avez pu avoir des infos ou si vous avez des connaissances dans le 65 et le 64 contactez le commissariat au 05 62 44 31 31. "

Mardi, ses proches, aidés d'une vingtaine de personnes ont mené des recherches dans le secteur de Montgaillard mais sans succès.

On espère la revoir, peu importe ce qui s'est passé. Juste on veut revoir notre sœur. Si vous avez un indice, on fera le tri. Ouvrez les yeux, il suffit d'une seule personne, on peut y arriver.