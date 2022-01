Toujours pas de nouvelles du randonneur disparu mercredi dans le massif du Canigou

Les secours en montagne n'ont pas ménagé leur peine depuis mercredi soir, avec d'importants moyens de recherche déployés suite au signalement de la disparition d'un homme de 62 ans, un randonneur pourtant expérimenté parti faire l'ascension du Canigou.

Des recherches infructueuses

Malgré les efforts des militaires du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, renforcés par les gendarmes de Prades et accompagnés d'un chien pisteur, et les survols de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 66, la première nuit puis première journée de recherches n'ont donné aucun résultats.

Ce vendredi c'est l'hélicoptère Choucas 09 qui a décollé de Pamier pour survoler le massif du Canigou, avec à son bord un appareil de détection des téléphones portables, mais celui du randonneur disparu n'a pas "borné" et les recherches au sols menées dans différents secteurs n'ont rien donné non plus. Des recherches qui reprendrons dés ce samedi matin avec le renfort possible d'un chien Saint Hubert spécialisé dans la recherche des personnes disparues.