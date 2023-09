Toujours pas de retour des bus dans le quartier Pissevin à Nîmes, mais des signes d'apaisement

Toujours pas de retour des bus à Pissevin, mais des signes d'apaisement. C'est ce qui ressort de la réunion qui s'est tenue ce jeudi entre une délégation d'une quinzaine d'habitants du quartier, les élus de Nîmes Métropole en charge des transports et un représentant de l'opérateur Transdev.

Un arrêt provisoire a déjà été créé à la lisière du quartier, à l'angle de l'avenue Kennedy. Il va être déplacé pour éviter aux usagers de traverser cette artère où la circulation est très importante. La nouvelle implantation rapprochera les habitants, mais pas question, pour l'instant, que les bus desservent à nouveau le cœur de Pissevin.

Nouvelle réunion prévue ce lundi

Une nouvelle réunion est programmée ce lundi cette fois entre la préfecture du Gard et les responsables de Transdev.

Les bus du réseau ne desservent plus le quartier Pissevin depuis plus de 15 jours. Le service avait été interrompu le 12 septembre dernier en raison des problèmes d'insécurité.

