Toujours pas de suspect dans l'homicide commis à l'hôpital Laborit de Nieuil L'Espoir

Poitiers, France

Les 26 autres patients présents cette nuit ainsi que les deux soignants ont déjà été entendus. Mais rien ne permet pour l'instant de savoir qui est l'auteur de cet homicide. Une chose est quasi certaine : le meurtrier présumé figure parmi les personnes, patients ou soignants, qui étaient présent dans la nuit du 2 au 3 octobre.

Pas de traces d'effraction

Le bâtiment est bouclé entre 21h et 6h du matin. Or "aucune trace d'effraction n'a été relevé" souligne le procureur Michel Garandaux. Reste à trouver l'auteur, chose compliquée surtout dans cet environnement très particulier avec des malades qui ont des pathologies psychiatriques parfois lourdes. Des malades hospitalisés là par leur propre volonté et non hospitalisés d'office.

Des résultats d'analyses attendus

Les gendarmes ne se limitent pas à entendre les seules personnes présentes cette nuit-là. L'ensemble du personnel est ou va être entendu soit une quarantaine de personnes. En parallèle, le procureur attend les résultats d'analyses d'un certain nombre de prélèvement effectués dans la chambre et sur le corps de la victime, âgée de 29 ans. Cette jeune femme était hospitalisée à Nieuil l'Espoir depuis janvier dernier.