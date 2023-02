Toujours pas inhumé un an après son décès à Béziers, la piste criminelle n'est pas écartée

Il y a un an, Pierre, 77 ans, mourrait dans l'incendie de son bateau amarré sur le Canal du Midi, quai Port-Neuf à Béziers.

Les causes de son décès n’ont toujours pas été clairement établies. L’instruction est toujours en cours. Aucune piste, notamment criminelle n'est écartée par le commissariat. Dans le quartier, l'émotion est grande. Les riverains, qui souhaiteraient pouvoir se recueillir devant sa tombe, attendent aujourd'hui des réponses. Des témoins ont des doutes sur les origines de cet incendie comme ils le confient à France Bleu Hérault.

Victime de pressions

Peu de temps avant son décès, Pierre Van de Welde avait fait part, auprès des habitants de pressions dont il aurait été victime à de nombreuses reprises pour "qu'il dégage son bateau". Son navire, en très mauvais état, dérangeait. Il n'avait plus la force de le rénover. Des jeunes venaient régulièrement l'importuner à la sortie de discothèques. Des SDF, alcoolisés étaient déjà montés sur son bateau.

Le septuagénaire, sans famille et d’origine belge s'était installé quai Port-Neuf depuis de très nombreuses années. “Il était déjà là, il y a quinze ans, quand je me suis installée” confie Nadine. Elle fait partie de ces nombreux riverains étonnés de ne pas avoir de réponses à leurs questions. C’est elle d’ailleurs, qui avait alerté le Procureur de Béziers. Dans un courrier envoyé avec accusé de réception, elle lui faisait part de ses doutes sur les origines de cet incendie.

La position du bateau n'était pas celle de la veille assure des riverains

Le Biterrois, qui se remettait à peine d'un second AVC, avait des difficultés pour se déplacer avec sa canne. Décrit comme jovial par ses voisins, apprécié par certains, détesté par d'autres en raison de sa marginalité, Pierre n'était pas dépressif et n’avait aucune idée suicidaire confient des proches. Le jour du drame, le bateau de Pierre était amarré dans le sens inverse de la veille nous confient plusieurs riverains.

Ce précieux détail, s’il est confirmé, avait déjà été signalé au parquet de Béziers. "Il aurait été incapable de cette manœuvre confie Nadine en raison d’un état de fatigue avancé ". Voilà des années que l’épave était amarrée dans le même sens, juste en face du campus du centre de formation.

Position du bateau de Pierre Van de Welde, avant l'incendie du 16 février 2022 - Francine

Position du bateau de Pierre Van de Welde, le jour de l'incendie - Francine

Le feu aurait pris au-dessus du bateau assurent des témoins

Le 16 février 2022, trois explosions ont été entendues par les riverains comme France Bleu l’avait révélée à l'époque. La victime utilisait des petites bouteilles de gaz pour se réchauffer. Mais les explosions sont-elles réellement la cause du décès ? Selon nos informations, le feu serait parti à l’extérieur de l'embarcation. Non pas à l'intérieur où dormait la victime.

Peu de temps avant cette explosion, un homme aurait été aperçu, à l'arrêt devant le bateau. Des éclats de voix auraient entendus sur le quai quelques heures peu de temps avant le drame. Y a-t-il seulement un lien ? Les bords du Canal du Midi sont fréquentés à cette heure matinale.

Mais les caméras de vidéosurveillance se trouvant à proximité dont celle qui est installée juste en face du bateau incendié (10 mètres) ont-elles parlé ? Ont-elles été seulement exploitées ? Si c'est le cas, un suspect aurait-il été identifié ? Le commissariat de Béziers est lui aussi confronté à une surcharge de travail. 11.000 dossiers seraient en attente de traitement confie le Raphaël Balland, le Procureur de la République de Béziers.

Des tulipes jetées dans le Canal du Midi en hommage

Un an, jour pour jour après ce drame, des voisins, des amis à Pierre Van de Welde se sont réunis pour lui rendre hommage. Des tulipes jaunes et blanches ont été jetés jeudi dernier dans le Canal du Midi, pour ne pas oublier. Ici chacun attend des réponses et espère pouvoir se recueillir prochainement devant une tombe. Un an après ce drame, la victime est encore à la morgue de l'institut médico-légal de Montpellier, pour les besoins de l’enquête nous précise-t-on.

