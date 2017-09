Touk-touk Compagnie conçoit et réalise dans l’Yonne des spectacles musicaux pour le jeune public

Touk-touk Compagnie est installé dans notre département depuis 2005 et propose des spectacles pour le jeune public, partout en France. Elle fait partie des rares compagnies françaises qui créee pour le jeune public.

A la tête de Touktouk Compagnie, c’est Sylvain Bernert, le directeur artistique, qui écrit et adapte les contes musicaux. « il y a tout le temps de la musique en live dans nos spectacles. Elle permet surtout aux enfants d’imaginer les choses .Une stimulation encouragée grâce à la musique ».

Notre décor c’est surtout la musique

Une quinzaine d'artistes travaille avec la Touk-touk Compagnie dont Romain. Ce musicien de base s’est ainsi ouvert au chant, à la comédie et la compagnie lui a permis de s’ouvrir au conte. La plupart des artistes jouent de plusieurs instruments de musique. Des instruments connus comme la contrebasse, la guitare et d’autres plus exotiques comme la scie musicale. Chaque musicien apporte sa touche personnelle au spectacle.

Sylvain Bernert « Aucun artiste n’a le même instrument, la plupart du temps déjà ils sont poly instrumentistes, je leur donne une matière c’est-à-dire la mélodie et la basse pour qu’ils puissent s’imprégner de la chanson et après à eux de trouver la couleur qui rend bien, de choisir leur instrument dans le spectacle. Ce qui veut dire que chaque spectacle est différent. Trois équipes de musiciens par exemple jouent en ce moment « les trois petits cochons », l’histoire est la même mais chaque spectacle est différent en fonction de la personnalité et de la sensibilité de chacun. »

Des spectacles drôles, sensibles, destinés à faire rire mais aussi à faire découvrir la musique aux enfants. Car beaucoup ne connaissent pas les instruments de musique sur scène remarque Sylvain Bernert. Si par nos spectacles nous arrivons à éveiller des enfants, à leur donner envie de jouer de la musique nous sommes ravis.

Et cela fonctionne, Touk-touk Compagnie tourne sur toute la France avec une douzaine de spectacles et donne 470 représentations par an. Elle envisage de travailler encore plus avec les scolaires du département grâce notamment à l’acquisition d’une résidence en Puisaye à Champignelles.

Sophie Bernert, co-organisatrice de la compagnie : Nous avons trouvé un lieu qui va nous permettre de ranger les décors, d’accueillir des artistes, de bénéficier d’une salle de répétition, d’un endroit pour créer les décors autre part que dans notre salon , et à terme d’avoir une salle de spectacle sur place. On aimerait bien instaurer un échange culturel avec les enfants de la commune et alentour de manière à ce qu’ils puissent venir voir des répétitions, des spectacles.

Touk-touk Compagnie recherche dailleurs des mécènes et des volontaires pour les accompagner dans ce projet. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues assure Sophie Bernert.

