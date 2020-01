La police de Toul lance un appel à témoins après l'agression d'un octogénaire ce lundi midi par deux malfaiteurs cagoulés et armés. L'homme de 84 ans a été ligoté, frappé et cambriolé chez lui. Son épouse de 81 ans, présente sur place, est traumatisée.

Toul : un octogénaire ligoté et frappé en pleine journée pour 180 euros

Toul, France

Ce lundi, rue du Général Gengoult, à Toul. Deux visiteurs toquent à la porte vers midi et demi. L'un des deux visiteurs cache le judas avec son doigt. A l'intérieur de l'appartement, un homme de 84 ans pense que son fils lui rend visite et ouvre la porte. En face de lui, sur le pallier, deux hommes cagoulés et armés.

Ligoté et frappé

L'un d'entre eux lui donne un coup de poing. L'octogénaire, ancien militaire, tente de riposter mais reçoit un coup de cross sur la tête. Il tombe à terre et se retrouve ligoté avec un collier de serrage.

Les deux agresseurs lui réclament de l'argent et menacent de tuer sa femme. Le duo s’empare de 180 euros trouvés dans un portefeuille. Ils fouillent l'appartement mais ne trouvent rien d'autre. Vingt minutes après leur intrusion, les malfaiteurs prennent la fuite.

Appel à témoins

La victime crie au secours. Le médecin du rez-de-chaussée et des passants appellent la police. L'homme a le visage tuméfié et se voit accorder quinze jours d'ITT. Son épouse de 81 ans est traumatisée. La police de Toul ouvre une enquête.

Toute personne présente rue du Général Gengoult à Toul ce lundi midi, ou ayant des informations sur cette agression, peut appeler le commissariat de Toul au 03 83 65 17 17. Le commissariat demande également aux habitants de rester attentifs face à la recrudescence de cambriolages dans le secteur.