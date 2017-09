Toulouse : 15 et 10 ans de réclusion pour les meurtriers de Quentin Fisset tué pour une chute de scooter

A l'issue de 5 jours de procès, la cour d'assises de Haute Garonne a condamné les deux principaux accusés dans la mort de Quentin Fisset à des peines de 15 et 10 ans de réclusion criminelle. "On crache sur la mort de mon enfant" estime la mère de la victime

Après plus de cinq heures de délibération les jurés de la cours d'assises de Haute Garonne ont condamné John Gantois à 15 ans de réclusion criminelle et Charli Ramirez à 10 ans. Tous deux ont été jugés co responsables de la mort de Quentin Fisset Bonfanti. David Alamo Mendes, troisième accusé, a lui été acquitté,il devra verser une amende de 1500 euros pour avoir donné un coup de poing

"Ca ne me suffit pas du tout" a réagi la mère de la victime à l'énoncé du verdict

En mai 2014 Quentin âgé de 21 ans avait été poignardé à mort devant un bar du centre ville de Toulouse au cours d'une rixe occasionnée par la chute d'un scooter. Les débats n'ont pas permis d'établir clairement qui avait porté le coup de couteau fatal. John Gantois, 25 ans et Charli Ramirez, 24 ans ont donc été jugés co responsables de ce meurtre.

Un verdict qui ne satisfait pas Marie-Ange Bonfanti la mère de la victime. "Ca ne me suffit pas du tout, on crache sur la mort de mon enfant" a t-elle réagi à l'énoncé du verdict. Lors de ses réquisitions l'avocat général avait réclamé une peine de 18 ans contre John Gantois, de 10 ans contre Charli Ramirez et de 7 ans contre David Alamo Mendes