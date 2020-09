25 à 30 ans de réclusion sont requis par l'avocat général aux Assises de Haute-Garonne à l'encontre d'Alexandre Bresse. Le cuisinier de 22 ans est jugé depuis lundi pour le viol et le meurtre d'Alicia, une adolescente de 14 ans retrouvée étranglée dans un appartement de Beauzelle en avril 2018.

Toulouse : 25 à 30 ans requis pour le violeur et meurtrier présumé d’Alicia, 14 ans

Une marche blanche avait été organisée par les amis et la famille d'Alicia, l'adolescente de 14 ans violée et assassinée à Beauzelle

L’avocat général de la Cour d’Assise de Haute-Garonne a réclamé ce mercredi matin 25 à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans de période de sûreté à l’encontre d’Alexandre Bresse, un cuisinier de 22 ans accusé du viol et du meurtre d’Alicia. L’adolescente de 14 ans avait été mortellement étranglée en avril 2018 dans un appartement de Beauzelle, près de Toulouse. Le procureur réclame une obligation de soins pour l'accusé. Le procès s’est ouvert ce lundi devant la cours d’Assise de Haute-Garonne. Le verdict des jurés est attendu dans la journée de ce mercredi, après la plaidoirie de l'avocate de la défense.

25 à 30 ans de réclusion requis

Alicia avait été découverte en arrêt cardio-respiratoire, le 19 avril 2018 au soir par des gendarmes, dans l’appartement de l’accusé à Beauzelle, au nord-ouest de Toulouse. Décrite par les parties civiles comme une adolescente pleine de vie, sérieuse, une jeune fille comme les autres, elle était dissimulée dans un lit coffre. On l'avait retrouvée agonisante, un fil électrique passé autour du cou . Elle avait d’abord pu être ranimée, mais était décédée à l’hôpital. Les gendarmes étaient intervenus au domicile de l’accusé chez qui la collégienne s’était rendue avec un ami – mis hors de cause – après avoir été alertés par le père et la belle-mère de l’adolescente, inquiets de son retard à rentrer.

L’accusé, un cuisinier de 22 ans avait prétendu qu’Alicia était partie de chez lui. Alors qu’il restait assis sur le lit coffre, il a été sommé de se lever par les gendarmes. Il a alors pris la fuite avant d’être rattrapé peu après à Blagnac, la commune voisine.

L'accusé plaide l'accident

L’accusé qui a eu des antécédents de délits sexuels plaide l’accident, un jeu sexuel d’étranglement qui aurait mal tourné.

« Indépendamment des dénégations de l’accusé, le procès ne peut qu’aboutir à sa culpabilité", a estimé Me Jean-Baptiste Alary, qui représente la marraine de la victime. "Ensuite la Cour se prononcera sur le caractère volontaire ou non du geste »

_"_C’est un garçon qui est dans le déni. Il a des problèmes de nature sexuelle avérés. Qu’il prenne ses responsabilités et nous explique. La famille attend la vérité, il va bien falloir qu’elle sorte. Il y en a qui fuient et nient l’évidence", a pour sa part affirmé l’avocat de la mère de la victime, Me Christophe Bories.

Alors que l’audience a mis en évidence la personnalité d’un jeune homme énigmatique, mystérieux, fuyant, pervers, selon la partie civile, l’avocate de la défense Muriel Amar-Touboul le décrit au contraire comme "gentil, fragile".

« Il nie avoir participé intentionnellement au drame, il nie le viol et il nie l’homicide volontaire. Il dit Je n’ai pas violé car il y avait consentement, l’asphyxie érotique, ce qu’on appelait auparavant le jeu du foulard, c’est le drame de l’accident », plaide-t-elle.

Le verdict des jurés est attendu dans la journée de mercredi.