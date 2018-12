De gros dégâts au lycée St Exupéry de Blagnac, près de Toulouse

Toulouse, France

Selon le communiqué publié par la préfecture à la mi-journée, 24 établissements scolaires sont touchés dans la région par la mobilisation des lycéens contre la réforme du Bac, de Parcoursup et les suppressions de postes dans l'Education Nationale. Une grande majorité de ces établissements se trouvent dans l'agglomération toulousaine où la situation a dégénéré ce mardi matin par endroits.

Les pompiers ont dû intervenir sur une dizaine de feux de poubelles ou de palettes devant les lycées Rive-Gauche (la Cépière), Déodat-de-Séverac (Croix-de-Pierre), Roland-Garros (Minimes), Raymond-Naves (Croix Daurade) ou encore le lycée Bellevue (Rangueil).

Un bâtiment détruit au lycée Saint Exupéry de Blagnac

Un incendie beaucoup plus violent a été déclenché à Blagnac devant le lycée Saint-Exupéry. Le bâtiment de l'accueil a été détruit et tous les élèves ont dû être évacués. Des lycéens ont expliqué à notre reporter sur place qu'ils avaient été dépassés :

On voulait juste bloquer pacifiquement et ça a dégénéré.

Les pompiers ont pu maîtriser le feu vers 10h. © Radio France - Raphaël Cann

Le proviseur, lui, veut porter plainte. Et ce n'est pas le seul problème grave signalé. La préfecture évoque le cas d'un jeune manifestant qui a été "sérieusement blessé au visage par un retour de flammes". Le préfet et la rectrice de l'académie de Toulouse, en appellent à la plus "grande prudence et à la responsabilité de chacun".

A la mi-journée ce mardi, il y a également des établissements entièrement bloqués, comme le lycée Stéphane Hessel dans le quartier Jolimont à Toulouse. Et cette mobilisation de lycéens a un gros impact sur le trafic des bus, tram et métro. Tout a été suspendu.