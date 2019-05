Toulouse : à contresens, elle percute une voiture de police

Une femme de 34 ans est soupçonnée d'avoir percuté une voiture de police dans la nuit de jeudi à vendredi à Toulouse. Elle roulait à contresens et visiblement en état d'ivresse. Mais les analyses devront le confirmer.

Toulouse, France

Il est environ 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi à Toulouse. Deux policiers quittent le commissariat central et partent en intervention quand, un peu plus loin, boulevard de la Marquette, au niveau du port de l'Embouchure, ils se retrouvent nez à nez avec une voiture à contresens. Ils sont percutés. Légèrement blessés, les deux policiers sont transportés à l'hôpital.

Elle n'a pas pu souffler dans l'éthylotest

Dans la voiture mise en cause se trouvaient plusieurs personnes. La conductrice, âgée de 34 ans, semblait "déboussolée et ivre" de source policière. Elle n'a pas été en mesure de souffler dans l'éthylotest et a terminé la nuit en cellule de dégrisement. Elle était en garde à vue ce vendredi matin, en attendant les résultats des analyses sanguines.

Les tests concernant les stupéfiants se sont avérés négatifs.