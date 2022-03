Deux mois et demi après avoir été inaugurée par le premier ministre Jean Castex, la première audience de la cour administrative d'appel de Toulouse s'est déroulée ce mardi 1er mars 2022 dans les locaux rénovés de l'ancien rectorat.

Toulouse a désormais sa cour administrative d'appel. Deux mois et demi après avoir été inaugurée par le Premier ministre Jean Castex - c'était le le 16 décembre dernier - la première audience s'est déroulée ce 1er mars dans les locaux rénovés de l'ancien rectorat 3, rue Montoulieu Saint-Jacques, à l'hôtel de Lestang derrière la préfecture.

Depuis la salle d'audience de la cour d'appel administrative. © Radio France - Pascale Danyel

Du permis de construire au regroupement familial

La cour administrative d'appel prévoit de recevoir 3.200 affaires par an. Elle a dans son ressort les juridictions de Toulouse, mais aussi Montpellier et Nîmes, ainsi que le département du Vaucluse.

Les litiges que la cour administrative d'appel de Toulouse a à traiter sont variés : 50% de ses affaires sont des "contentieux étrangers" tels les refus des titres de séjours et les refus de regroupement familial.

Les autres litiges concernent la fonction publique (révocation, non titularisation, litige indemnitaire) mais aussi le contentieux fiscal (imposition contestée par les particuliers ou par sociétés) et enfin le contentieux urbanisme et environnement (éoliennes, construction de bâtiments contestés par riverains..)

La cour administrative d'appel de Toulouse a été créée pour désengorger les cours administratives d'appel de Marseille et Bordeaux et faire gagner du temps aux justiciables. Jusqu'à présent le temps de la réponse judiciaire en appel est de 16 à 18 mois.