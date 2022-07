Toulouse : on a suivi une patrouille de policiers chargés de l'opération tranquillité vacances

Comme chaque été depuis plus de 10 ans, l'Opération Tranquillité Vacances permet de signaler son absence aux forces de l'ordre et de voir son habitation protégée des cambriolages. La nouveauté cette année c'est une application qui permet aux brigadiers de savoir en temps et en heure où se rendre.

Comme chaque été depuis plus de 10 ans, l'Opération Tranquillité Vacances permet de signaler son absence aux forces de l'ordre et de voir ainsi son habitation protégée des cambriolages. La nouveauté cette année c'est une application qui permet aux brigadiers de savoir en temps et en heure où se rendre. Pour bénéficier de ce service il suffit de signaler sa résidence sur servicepublic.fr ou bien en se rendant au commissariat le plus proche.

Une carte numérique des habitations à surveiller

Jean-Noël Brua est commissaire de police, chef de la division rive droite. Ses hommes contrôlent cet été une centaine de résidences dans divers quartiers toulousains. Tout est rendu plus simple grâce à cette application :

Les policiers de terrain ont accès à une cartographie numérique des maisons vacantes à surveiller depuis leur téléphone portable"

Le commissaire précise "ils passent régulièrement vérifier que tout se passe bien, cela augmente la présence policière visible et dissuade davantage les voleurs, sur les maisons signalées par ce dispositif on a très rarement des cambriolages."

Ce dispositif tranquillité vacances existe aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie, et est valable aussi bien pour les maisons que pour les appartements. A Toulouse plusieurs centaines de cambriolages sont commis chaque année sur le temps des vacances. Les zones pavillonnaires sont particulièrement ciblées.

Vérification des portes et fenêtres

France Bleu Occitanie a suivi un tandem de brigadiers dans sa ronde. Ils s'appellent Sylvana et Cyrille.

Le brigadier-chef Sylvana au départ de sa patrouille Tranquillité Vacances, carte numérique en main. © Radio France - Pascale Danyel

En 10 minutes l'inspection est faite : "vérification que le chambranle de la porte et la serrure sont intactes, vérifier que les volets ne sont pas forcés et jeter un coup d'oeil à l'arrière du pavillon".

Le brigadier contrôle l'arrière du pavillon en passant par le jardin du voisin qui lui a ouvert sa porte. © Radio France - Pascale Danyel

De visu, tout est fermé, pas de trace d'infraction visible. Mission remplie.

Vérifications terminées, rien de suspect. © Radio France - Pascale Danyel

Il n'y a pas de date limite pour signaler l'absence de son domicile aux forces de l'ordre.